TerriSTORY, outils d'aide à la décision pour les territoires en transition

Développé par l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement (AURA-EE), ce site Internet de visualisation cartographique des données permet aux EPCI, PNR, TEPOS et TEPCV d'Auvergne-Rhône-Alpes de simuler les impacts socio-économiques et environnementaux de plans d'actions de transition. Lancé en 2019, ce site a été enrichi récemment de deux fonctionnalités : des données et installations relatives à la thématique déchets, le partage de stratégie territoriale entre utilisateurs.

